Genç oyuncu Berat Efe Parlar'ın büyük acısı: 'Canım annemi kaybettik'

Cem Yılmaz ile oynadığı ‘İftarlık Gazoz’da canlandırdığı ‘Adem’ rolü ile dikkatleri üzerine çeken ve çocuklara yönelik pek çok filmde yer alan Berat Efe Parlar, annesi Dilek Parlar'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

"Canım annemi kaybettik"

Sosyal medya hesabından annesinin vefat ettiğini duyuran Parlar, 'Canım annemi kaybettik! Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nden kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.' ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Berat Efe Parlar Official (@efeparlar)'in paylaştığı bir gönderi

Annesinin hastalığını sette öğrendi

Genç oyuncu, annesinin hastalığını sette öğrenmişti. Parlar, 2019 yılında yaptığı açıklamada o günleri şöyle anlatmıştı:

“Annemin hastalığı ben İftarlık Gazoz filminde oynarken başlamıştı. Babam annemin yanına İstanbul'a gelmek zorundaydı orada oyuncu koçumla birlikte kaldım. Biraz annemi düşündüm, biraz o zamanı düşündüm ağladım. Ben Muğla'ya gittim, babama telefon geldi. Annemin hastalığını öğrendim. Babam tabii ilk başlarda bana söylemedi. Ben halamın evinde bile yarım saat oturamayan insan Muğla'da 2 ay kaldım. Babam şeker hastası. Annemden sonra babam da hastalandı. Atakları oluyor. Tek çocuğum, kardeşim yok.”