Oyuncu Burcu Özberk yazı bitirmiyor! Tatil paylaşımlarıyla gündem oldu
Güneş'in Kızları dizisiyle yıldızı parlayan Burcu Özberk yaz sezonunu kapatamadı. Ünlü isim, havuz başından verdiği pozları sevenlerinin beğenisine sundu.
1 / 6
'Muhteşem Yüzyıl', 'Güneşin Kızları', 'Aslan Ailem', 'Afili Aşk' ve 'Aşk Mantık İntikam' gibi projelerde yer alan Burcu Özberk sık sık yaptığı tatillerle gündeme geliyor.
2 / 6
Özberk İspanya, İtalya ve Yunanistan'ın ardından şimdilerde Antalya'da güzel havanın tadını çıkarıyor.
3 / 6
Önceki gün kaldığı otelin havuz kenarında verdiği pozları 'Tatil fotoları devam etsin diyenler burada mı?' notuyla Instagram hesabından paylaşan oyuncunun karelerine binlerce beğeni geldi.
4 / 6
Ünlü isme" Bayıldııım", "Ne kadar güzel", "Bu kızın nasıl sevgilisi olmaz", "Bu güzellik şaka mı?" gibi yorumlar yapıldı.