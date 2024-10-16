Oyuncu Burcu Özberk yazı bitirmiyor! Tatil paylaşımlarıyla gündem oldu

Güneş'in Kızları dizisiyle yıldızı parlayan Burcu Özberk yaz sezonunu kapatamadı. Ünlü isim, havuz başından verdiği pozları sevenlerinin beğenisine sundu.

1 / 6
Oyuncu Burcu Özberk yazı bitirmiyor! Tatil paylaşımlarıyla gündem oldu - Resim : 1

'Muhteşem Yüzyıl', 'Güneşin Kızları', 'Aslan Ailem', 'Afili Aşk' ve 'Aşk Mantık İntikam' gibi projelerde yer alan Burcu Özberk sık sık yaptığı tatillerle gündeme geliyor. 

2 / 6
Oyuncu Burcu Özberk yazı bitirmiyor! Tatil paylaşımlarıyla gündem oldu - Resim : 2

Özberk İspanya, İtalya ve Yunanistan'ın ardından şimdilerde Antalya'da güzel havanın tadını çıkarıyor.

3 / 6
Oyuncu Burcu Özberk yazı bitirmiyor! Tatil paylaşımlarıyla gündem oldu - Resim : 3

Önceki gün kaldığı otelin havuz kenarında verdiği pozları 'Tatil fotoları devam etsin diyenler burada mı?'  notuyla Instagram hesabından paylaşan  oyuncunun karelerine binlerce beğeni geldi.

4 / 6
Oyuncu Burcu Özberk yazı bitirmiyor! Tatil paylaşımlarıyla gündem oldu - Resim : 4

Ünlü isme" Bayıldııım", "Ne kadar güzel", "Bu kızın nasıl sevgilisi olmaz", "Bu güzellik şaka mı?" gibi yorumlar yapıldı.