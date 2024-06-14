Oyuncu çift Ahu Sungur ile Suat Sungur’un büyük mutluluğu: Oğulları Ege mezun oldu

Sungur ayrıca duygusal bir not da yazdı:

Doğduğun gün, dün gibi aklımda… @egesungur1 hayatımın en güzel günüydü… ve bugün; senin lise mezuniyetin de seninle vals yapmak… 2 dakika… Bir ömür yüreğimin en güzel yerinde saklayacağım bu 2 dakikayı… tekrar tekrar hatırlayacağım… açıp açıp izleyeceğim… umuda ve sevgiye tutunmak istediğim her an… seni o kadar çok seviyorum ki… Bir insan, bir insanı en çok ne kadar sevebilirse işte o kadar… sen benim her şeyimsin… yaşama sebebimsin… iyi ki benim oğlumsun ve iyi ki senin annenim… seninle gurur duyuyorum…