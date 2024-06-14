Oyuncu çift Ahu Sungur ile Suat Sungur’un büyük mutluluğu: Oğulları Ege mezun oldu
Oyuncu çift Ahu ve Suat Sungur’un oğlu Ege liseden mezun oldu. Ahu Sungur, mezuniyet töreninden ailecek verdikleri eğlenceli pozları ve oğlu ile vals yaptığı anları beğeniye sundu.
"Adını Feriha Koydum" ve "O Hayat Benim" dizilerindeki rolleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ahu Sungur, 2002 yılında "Sihirli Annem" dizisinin 'Avni' si Suat Sungur ile evlenmişti.
22 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren çiftin 19 yaşındaki oğulları Ege liseden mezun oldu.Ahu ve Suat Sungur’un oğlu Ege liseden mezun oldu.
Ahu Sungur, mezuniyet töreninden ailecek verdikleri eğlenceli pozları ve oğlu ile vals yaptığı anları beğeniye sundu.
Sungur ayrıca duygusal bir not da yazdı:
Doğduğun gün, dün gibi aklımda… @egesungur1 hayatımın en güzel günüydü… ve bugün; senin lise mezuniyetin de seninle vals yapmak… 2 dakika… Bir ömür yüreğimin en güzel yerinde saklayacağım bu 2 dakikayı… tekrar tekrar hatırlayacağım… açıp açıp izleyeceğim… umuda ve sevgiye tutunmak istediğim her an… seni o kadar çok seviyorum ki… Bir insan, bir insanı en çok ne kadar sevebilirse işte o kadar… sen benim her şeyimsin… yaşama sebebimsin… iyi ki benim oğlumsun ve iyi ki senin annenim… seninle gurur duyuyorum…