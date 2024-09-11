Oyuncu Çiğdem Batur'dan sevgilisi Gökhan Keser'e romantik kutlama

Oyuncu Çiğdem Batur bir süredir şarkıcı Gökhan Keser ile beraber. Batur sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 8
Oyuncu Çiğdem Batur'dan sevgilisi Gökhan Keser'e romantik kutlama - Resim : 1

Oyuncu Çiğdem Batur, geçtiğimiz martta şarkıcı Gökhan Keser ile yeni bir aşka yelken açmıştı. 

2 / 8
Oyuncu Çiğdem Batur'dan sevgilisi Gökhan Keser'e romantik kutlama - Resim : 2

Aşkları  devam eden çiftten Batur, 37 yaşına giren sevgilisinin doğum gününü kutladı. 

3 / 8
Oyuncu Çiğdem Batur'dan sevgilisi Gökhan Keser'e romantik kutlama - Resim : 3

Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulunan güzel oyuncu, "İyi ki doğdun suç ortağım" dedi.

4 / 8
Oyuncu Çiğdem Batur'dan sevgilisi Gökhan Keser'e romantik kutlama - Resim : 4

Çiğdem Batur'un paylaşımına; "İkinizi de seviyor olabilirim ", "Çok yakışıyorsunuz", "İyi ki doğdun" gibi yorumlar geldi.