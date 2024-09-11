Oyuncu Çiğdem Batur'dan sevgilisi Gökhan Keser'e romantik kutlama
Oyuncu Çiğdem Batur bir süredir şarkıcı Gökhan Keser ile beraber. Batur sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
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Oyuncu Çiğdem Batur, geçtiğimiz martta şarkıcı Gökhan Keser ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
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Aşkları devam eden çiftten Batur, 37 yaşına giren sevgilisinin doğum gününü kutladı.
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Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulunan güzel oyuncu, "İyi ki doğdun suç ortağım" dedi.
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Çiğdem Batur'un paylaşımına; "İkinizi de seviyor olabilirim ", "Çok yakışıyorsunuz", "İyi ki doğdun" gibi yorumlar geldi.