Oyuncu Demet Özdemir kırmızı elbiseli yeni pozlarını paylaştı! Özdemir'in stili beğeni topladı

Özdemir'in paylaşımına hayranları da kayıtsız kalamadı. Güzel oyuncunun paylaşımına; "Çok güzelsin","Bayıldım", "Giderek daha da güzelleşiyorsun", "Nasıl yakışmış ama kırmızılar", "Her şey çok yakışıyor" gibi yorumlar geldi.