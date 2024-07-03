Anasayfa Magazin Oyuncu Demet Özdemir kırmızı elbiseli yeni pozlarını paylaştı! Özdemir'in stili beğeni topladı
Oyuncu Demet Özdemir kırmızı elbiseli yeni pozlarını paylaştı! Özdemir'in stili beğeni topladı
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Instagram'da kırmızı derin dekolteli kıyafeti ve bronz teniyle yeni pozlarını yayınladı. Özdemir'in stili beğeni topladı.
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Rol aldığı yapımlardaki başarılı oyunculuğuyla ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir, bu kez Instagram hesabından peş peşe paylaştığı pozlarla gündeme geldi.
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Kısa bir süre önce tatilden dönen güzel oyuncu kırmızı derin dekolteli kıyafetiyle yeni pozlarını yayınladı.
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Özdemir paylaşımına, "Yeterince bronzlaştıysam “Kırmızı, neden olmasın?” dedim" notunu düştü.
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Özdemir'in paylaşımına hayranları da kayıtsız kalamadı. Güzel oyuncunun paylaşımına; "Çok güzelsin","Bayıldım", "Giderek daha da güzelleşiyorsun", "Nasıl yakışmış ama kırmızılar", "Her şey çok yakışıyor" gibi yorumlar geldi.