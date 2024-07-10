Oyuncu Deniz Baysal: Yalnız kalmamak için çocuk yapmak bencilce
Deniz Baysal, “Senem Aydın’la Hadi Anlat” programına konuk oldu. Müzisyen Barış Yurtcu ile mutlu bir evliliği olan oyuncu, "Yalnız kalmamak için çocuk yapıyorsak o sıkıntı bence. Bencilce geliyor. Çocuk düşünmüyoruz" dedi.
Son olarak Ne Gemiler Yaktım dizisinde izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu Deniz Baysal, 2019 yılında Barış Yurtçu ile dünya evine girdi.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Deniz Baysal, “Senem Aydın’la Hadi Anlat” programına konuk oldu.
Oyuncu, “Sektörün seni yorduğunu hissettiğin zamanlar oldu mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:
“Kalbin kırılıyor, bence bütün oyuncu arkadaşlarımda da vardır bu düşünce. Kariyerimin başında çok zorlandığım zamanlar oldu. Ev kirasını nasıl ödeyeceğim diye. Zor bir yolculuktu ama ne vicdan azabım var ne de pişmanlığım. Yavaş yavaş, tam benim istediğim şekilde oldu.”
Müzisyen Barış Yurtcu ile mutlu bir evliliği olan oyuncu, "Yalnız kalmamak için çocuk yapıyorsak o sıkıntı bence. Bencilce geliyor. Çocuk düşünmüyoruz" dedi.