Oyuncu Deniz Baysal: Yalnız kalmamak için çocuk yapmak bencilce

Oyuncu, “Sektörün seni yorduğunu hissettiğin zamanlar oldu mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Kalbin kırılıyor, bence bütün oyuncu arkadaşlarımda da vardır bu düşünce. Kariyerimin başında çok zorlandığım zamanlar oldu. Ev kirasını nasıl ödeyeceğim diye. Zor bir yolculuktu ama ne vicdan azabım var ne de pişmanlığım. Yavaş yavaş, tam benim istediğim şekilde oldu.”