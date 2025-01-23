Oyuncu Ekin Koç, Ukraynalı model sevgilisi Irina Lunkova ile ayrıldı
Oyuncu Ekin Koç, Ukraynalı model sevgilisi Irina Lunkova ile ilişkilerini bitirdiklerini açıkladı.
Son olarak Taş Kağıt Makas' isimli dizide izleyici karşısına çıkan Ekin Koç, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Sundance Film festivali için kıyafet alışverişine çıktığını söyleyen oyuncu, festival hakkında konuştu.
Milliyet'in haberine göre Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço’nun hayatının anlatılacağı filmde Manço’yu canlandıracak olan Ekin koç, hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Barış Manço şarkıları okuyacağını belirten oyuncu, “Çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzde bir altı ay kadar var. Şarkıları ben okuyacağım. Bunun için çalışıyoruz. Çok güvenmiyorum o yüzden çalışmaya erken başladım” dedi.
Aşk hayatı sorulan Ekin Koç, Ukraynalı model sevgilisi Irina Lunkova ile ayrıldıklarını açıkladı. Koç, “İlişkiniz nasıl gidiyor?” sorusuna “Ne yazık ki devam etmiyor, bitti. Bir süre oldu” şeklinde cevap verdi.