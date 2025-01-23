Oyuncu Ekin Koç, Ukraynalı model sevgilisi Irina Lunkova ile ayrıldı

Milliyet'in haberine göre Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço’nun hayatının anlatılacağı filmde Manço’yu canlandıracak olan Ekin koç, hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Barış Manço şarkıları okuyacağını belirten oyuncu, “Çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzde bir altı ay kadar var. Şarkıları ben okuyacağım. Bunun için çalışıyoruz. Çok güvenmiyorum o yüzden çalışmaya erken başladım” dedi.