Oyuncu Elvin Levinler, babası Selçuk Levinler'in vefat ettiğini duyurdu
Ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler birkaç gün önce kalp ameliyatı geçirmişti. Levinler, daha sonra da yaptığı paylaşımda 21 Ocak’ta babasını kaybettiğini duyurdu.
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Alemin Kralı, İnadına Aşk, Kavak Yelleri gibi yapımlarda rol alan Levinler, bu kez acı bir paylaşımla gündeme geldi.
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Ünlü oyuncu Elvin Levinler, yaptığı son paylaşımda 21 Ocak’ta babasını kaybettiğini duyurdu. Levinler, geçen gün yaptığı paylaşımda da kalp ameliyatı geçirdiğini açıklamıştı.
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Levinler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalbime ışık olup dolduğun için şimdi her zamankinden daha yakınız birbirimize" diye yazdı.
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Taburcu olan Elvin Levinler, yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü isim, paylaşımında "İyiyim çok daha iyiyim. Öncesi zaten o kadar hararetliydi ki, şu günler biraz daha sakin, yavaş, huzurlu ve hüzünlü geçiyor" dedi.