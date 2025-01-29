Oyuncu Elvin Levinler, babası Selçuk Levinler'in vefat ettiğini duyurdu

Taburcu olan Elvin Levinler, yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü isim, paylaşımında "İyiyim çok daha iyiyim. Öncesi zaten o kadar hararetliydi ki, şu günler biraz daha sakin, yavaş, huzurlu ve hüzünlü geçiyor" dedi.