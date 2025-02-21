Oyuncu Eylül Tumbar, sıfır estetikle Türkiye'nin en doğal kadını seçildi
Şimdilerde ’Bir Ömrün Sonbaharı’ filminde Yiğit Koçak ile başrolü paylaşan Eylül Tumbar, sıfır estetikle Türkiye'nin en doğal kadını seçildi.
Başrollerinde Eylül Tumbar ve Yiğit Koçak‘ın paylaştığı ’Bir Ömrün Sonbaharı’ filmi 7 Şubat’ta vizyona girdi. Son yıllarda kariyer basamaklarını sağlam adımlarla çıkan Eylül Tumbar, güzelliği ve oyunculuğu ile dikkat çekiyor.
Mega Mag’in haberine göre Eylül Tumbar, sıfır estetikle Türkiye'nin en doğal kadını seçildi ve bu ödül, estetikle şekillendirilmiş güzelliklere karşı adeta bir meydan okuma niteliğinde.
Güzellik endüstrisinin kalıplarını alt üst eden Tumbar, doğal yüz hatları ve sade duruşuyla, estetik müdahaleyle ne kadar fazla güzellik algısının yaratıldığını gözler önüne seriyor.
"Doğal olmak, güzellikten ödün vermek değil, aksine gerçeğiyle parlamaktır" diyen Tumbar, güzellik uğruna her şeyi riske atanlara sert bir mesaj gönderiyor: Gerçek güzellik, yapay değil, doğaldır!