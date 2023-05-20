Oyuncu Funda Eryiğit anne oldu

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Boğa Boğa filmindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Funda Eryiğit, yönetmen Berkun Oya ile 29 Mart tarihinde nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftten güzel haber geldi. Funda Eryiğit, anne oldu.

BEBEKLERİNE 'CİVAN' ADINI VERDİLER

Kısa süre öce dünyaevine giren çift, ilk kez anne baba olma sevinci yaşadı. Eryiğit ve Oya çifti bebeklerine Civan adını verdi.

DOĞUM ÖNCESİ POZLAR VERMİŞTİ

Eryiğit, doğum öncesi usta fotoğrafçı Muhsin Akgün’ün objektifinin karşısına geçmişti. Ünlü oyuncu, bu kareleri Instagram hesabından “Röportaj sonrası Muhsin’le geçirdiğimiz 10 dakika” ifadeleriyle paylaştı.