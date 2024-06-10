Oyuncu Gizem Karaca'dan Mykonos pozları

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Güzel Köylü, Eve Düşen Yıldırım, İçimdeki Fırtına, Safir gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Gizem Karaca, özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
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Karaca, 7 yıl önce Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturdu. Evlendikten sonra İzmir'e yerleşen ve orada yeni bir hayata başlayan Gizem Karaca, tatil pozlarıyla gündeme geldi.
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Mykonos'a tatile giden Karaca, sosyal medya hesabından peş peşe tatil pozlarını paylaştı.
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Mavi bikinisiyle güneşin ve denizin tadını çıkaran Karaca'nın paylaşımına binlerce beğeni yağdı.