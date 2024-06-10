Oyuncu Gizem Karaca'dan Mykonos pozları

Oyuncu Gizem Karaca, bu kez tatil pozlarıyla gündem oldu. Mykonos'a tatile giden güzel oyuncu, sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaştı.

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Oyuncu Gizem Karaca'dan Mykonos pozları - Resim : 1

Güzel Köylü, Eve Düşen Yıldırım, İçimdeki Fırtına, Safir gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Gizem Karaca, özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. 

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Oyuncu Gizem Karaca'dan Mykonos pozları - Resim : 2

Karaca, 7 yıl önce Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturdu. Evlendikten sonra İzmir'e yerleşen ve orada yeni bir hayata başlayan Gizem Karaca, tatil pozlarıyla gündeme geldi.

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Oyuncu Gizem Karaca'dan Mykonos pozları - Resim : 3

Mykonos'a tatile giden Karaca, sosyal medya hesabından peş peşe tatil pozlarını paylaştı. 

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Oyuncu Gizem Karaca'dan Mykonos pozları - Resim : 4

Mavi bikinisiyle güneşin ve denizin tadını çıkaran Karaca'nın paylaşımına binlerce beğeni yağdı. 