Oyuncu Helin Kandemir'in acı günü! Babasını son yolcuğuna uğurladı

Hürriyet'in haberine göre, Helin Kandemir’in bir süredir lösemi tedavisi gören 47 yaşındaki babası Murat Kandemir hayatını kaybetti. Helin Kandemir'i acılı gününde Burak Can, Hafsanur Sancaktutan, Alper Atak ve Yiğit Koçak gibi çok sayıda oyuncu arkadaşı yalnız bırakmadı.

Murat Kandemir’in naaşı ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.