Oyuncu İlker Ayrık çiftlik hayatını paylaştı: "Dede oldum"
İlker Ayrık, Beykoz’da 17 dönüm arazi üzerine kurduğu Rita Çiftlik’ten yüzleri güldüren bir paylaşım yaptı.
İlker Ayrık, Beykoz'da 17 dönüm arazi üzerine kurduğu çiftliğinden kesitleri zaman zaman sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
Bu kez çiftlikte yüzleri güldüren müjdeli bir haberi sevenleriyle de paylaşan oyuncu, kucağında kuzularla çektirdiği fotoğrafı "Dede oldum. Ama bu dedelik başka dedelik" notuyla yayımladı.
Doğayla iç içe bir yaşam sürdüren İlker Ayrık, ardından; "Yeni üyeler hayata gözlerini açtılar, aramıza hoş geldiler. Çiftçiliğe başladığımdan beri yaşadığım en güler yüzlü duygulardan birini yaşıyorum. Çok acayip. Sürekli tebessüm ettiriyor. Annenin durumu da gayet iyi, sağlıklı. Eve götüreceğim galiba" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncu, '“Çiftçilik ve restorancılık güzel gidiyor. Hayvanların hepsiyle aram çok iyi. 11 köpeğim, 2 eşeğim, kümes hayvanlarım ve tavşanlarım var.' ifadelerini kullanmıştı.