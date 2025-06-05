Oyuncu Mehmet Uğur, yoğun bakıma kaldırıldı

Türk sinemasının pek çok filminde yan rollerle izleyici karşısına çıkan Mehmet Uğur'dan üzücü haber geldi.

"BABAMIN AYAK PARMAKLARI KESİLECEK"

Mehmet Uğur'un kalp ve bacak damalarındaki tıkanma nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. Oyuncunun kızı Çiçek Uğur, yaptığı açıklamada; "Anjiyo yapıldı. Doktorlar damarları açmaya çalışıyor. Babamın ayak parmakları kesilecek. Bileğe kadar kesilmesinden korkuyoruz. Bayramdan sonra Bypass ameliyatı olacak ve herkesten yardım bekliyoruz" dedi.

Mehmet Uğur, geçtiğimiz yıl Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri kapsamında Türker İnanoğlu Vefa Ödülü'nü İhsan Gedik ile birlikte almıştı.