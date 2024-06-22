Oyuncu Melis Sezen de tatil sezonunu açtı

Tatil sezonunu açan ünlü isimler arasına Melis Sezen de girdi. Ünlü oyuncu denizden çıkarken ve şezlongda verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Oyuncu Melis Sezen de tatil sezonunu açtı - Resim : 1

Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan ve şimdilerde "Son of a Rich" filminde Kerem Bürsin'in partneri olan Melis Sezen, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

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Oyuncu Melis Sezen de tatil sezonunu açtı - Resim : 2

Çekimler öncesi tatil yapan oyuncu sosyal medyada yine adından söz ettirerek beğeni topladı. 

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Oyuncu Melis Sezen de tatil sezonunu açtı - Resim : 3

Son dönemde ilginç danslarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu tatil pozlarıyla da çokça yorum aldı. 

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Oyuncu Melis Sezen de tatil sezonunu açtı - Resim : 4

Melis Sezen'i görenler "Sıfır makyaj şahane görüntü", "Olağanüstü güzellik", "Deniz kızı", "Hem doğal hem de güzel", "Deniz kızı" yorumlarında bulundu.