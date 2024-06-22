Oyuncu Melis Sezen de tatil sezonunu açtı

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Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan ve şimdilerde "Son of a Rich" filminde Kerem Bürsin'in partneri olan Melis Sezen, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.
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Çekimler öncesi tatil yapan oyuncu sosyal medyada yine adından söz ettirerek beğeni topladı.
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Son dönemde ilginç danslarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu tatil pozlarıyla da çokça yorum aldı.
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Melis Sezen'i görenler "Sıfır makyaj şahane görüntü", "Olağanüstü güzellik", "Deniz kızı", "Hem doğal hem de güzel", "Deniz kızı" yorumlarında bulundu.