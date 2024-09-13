Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'tan ilk hamilelik pozları

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile sessiz sedasız evlenen ve şimdilerde ilk bebeğine hamile olan oyuncu Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda ilk pozlar geldi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'tan ilk hamilelik pozları - Resim : 1

2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Yazıcı ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, mayıs ayında hayatlarını birleştirmişti.

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Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'tan ilk hamilelik pozları - Resim : 2

Yaklaşık 1.5 yıldır aşk yaşayan çiftin evliliği, Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya sayfasında soyadını değiştirmesiyle ortaya çıkmıştı.

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Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'tan ilk hamilelik pozları - Resim : 3

Bir dönem Trabzonspor’un da formasını terleten milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz haftalarda dünyaevine girdiği eşi Melisa Aslı Pamuk ile birlikte memleketi Trabzon’a gitmişti. Yaylalara çıkan çift aile büyüklerini ziyaret etti.

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Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'tan ilk hamilelik pozları - Resim : 4

Çiftten sürpriz bir haber geldi. Melisa Aslı Yazıcı hamile olduğunu duyurdu. 