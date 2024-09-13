Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'tan ilk hamilelik pozları

Bir dönem Trabzonspor’un da formasını terleten milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz haftalarda dünyaevine girdiği eşi Melisa Aslı Pamuk ile birlikte memleketi Trabzon’a gitmişti. Yaylalara çıkan çift aile büyüklerini ziyaret etti.