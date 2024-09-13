Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'tan ilk hamilelik pozları
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile sessiz sedasız evlenen ve şimdilerde ilk bebeğine hamile olan oyuncu Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda ilk pozlar geldi.
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2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Yazıcı ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, mayıs ayında hayatlarını birleştirmişti.
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Yaklaşık 1.5 yıldır aşk yaşayan çiftin evliliği, Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya sayfasında soyadını değiştirmesiyle ortaya çıkmıştı.
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Bir dönem Trabzonspor’un da formasını terleten milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz haftalarda dünyaevine girdiği eşi Melisa Aslı Pamuk ile birlikte memleketi Trabzon’a gitmişti. Yaylalara çıkan çift aile büyüklerini ziyaret etti.
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Çiftten sürpriz bir haber geldi. Melisa Aslı Yazıcı hamile olduğunu duyurdu.