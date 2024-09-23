Oyuncu Murat Ünalmış'tan romantik yıldönümü paylaşımı: "Aşklarım benim"
Geçtiğimiz nisan ayında baba olma mutluluğu yaşayan oyuncu Murat Ünalmış, sosyal medya hesabından eşiyle evlilik yıldönümünü kutladığı romantik bir paylaşımda bulundu.
1 / 5
Güneşi Gördüm', 'Yer Gök Aşk', 'Sevda Kuşun Kanadında', 'Deli Gönül' ve 'Bir Zamanlar Çukurova' gibi yapımlarla tanınan Murat Ünalmış, geçtiğimiz sene eylül ayında Albena İlieva (Nutiye Akar) ile sessiz sedasız bir şekilde nikah masasına oturmuştu.
2 / 5
Şubat ayında bebek beklediklerini duyuran ikili, Nisan'da ise Selim Baran ismini verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı.
3 / 5
Murat Ünalmış, son olarak sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşıma gündeme geldi.
4 / 5
Instagram hesabından evlilik yıl dönümünü kutladığı bir aile karesini yayınlayan Ünalmış, "Nice güzel yıllarımız olsun aşklarım benim " notunu düştü.