Oyuncu Murat Ünalmış'tan romantik yıldönümü paylaşımı: "Aşklarım benim"

Güneşi Gördüm', 'Yer Gök Aşk', 'Sevda Kuşun Kanadında', 'Deli Gönül' ve 'Bir Zamanlar Çukurova' gibi yapımlarla tanınan Murat Ünalmış, geçtiğimiz sene eylül ayında Albena İlieva (Nutiye Akar) ile sessiz sedasız bir şekilde nikah masasına oturmuştu.