Oyuncu Nurgül Yeşilçay 48 yaşına girdi! Yeni yaşa özel paylaşım

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En son Kanal D dizisi 'Veda Mektubu'nda hayat verdiği 'Alanur Yıldız' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Nurgül Yeşilçay, son dönemde ise verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Fit bir görünüme kavuşan ünlü oyuncu, 30 günde 17 kilo verdiği iddiasına açıklamıştı.
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Yaptığı diyetle istediği ölçülere kavuşan Yeşilçay, sosyal medyada da aktif bir isim. Ünlü oyuncu en son Instagram hesabından yeni yaşına özel paylaşımlar yaptı.
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48 yaşına giren ünlü oyuncu, yeni yaşını ti'ye aldığı bir video yayınladı. Yeşilçay'ın videosu takipçilerini güldürdü.
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Ünlü oyuncusu yayınladığı videoya şu notu düştü: "Adımın yanına parantez içinde yaşımın yazıldığı yıllara kocaman bir merhaba. İyi ki doğmuşum Nurgül Yeşilçay (48) hep beraberiz."