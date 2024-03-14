Oyuncu Olivia Munn meme kanserine yakalandığını duyurdu
"The Newsroom", "X-Men: Kıyamet" gibi yapımlarla tanınan Olivia Munn, çok hızlı yayılan bir meme kanseri türüne yakalandığını ve son 10 ayda dört operasyon geçirdiğini açıkladı.
The Newsroom, X-Men: Kıyamet gibi filmlerdeki rolüyle tanınan Amerikalı ABD’li oyuncu Olivia Munn, sosyal medya hesabından meme kanserine yakalandığını açıkladı.
Olivia Munn, Şubat 2023'te kanser riski için genetik bir test yaptırdığını tüm sonuçların negatif çıkmasına rağmen doktorunun istediği başka bir tetkikle hayatının kurtulduğunu anlattı.
"ŞANSLIYIM"
Yapılan biyopsinin ardından, oyuncunun her iki göğsünde de agresif bir kanser türü olduğu ortaya çıkan 43 yaşındaki Munn, "Şanslıyım. Seçeneklerim olmasına yetecek kadar zamanımız varken yakaladık. Bir gün bununla yüzleşmek zorunda kalabilecek her kadın için de aynısını istiyorum" dedi.
"UMARIM BUNU PAYLAŞMAM BAŞKALARINA İLHAM OLUR"
Son 10 ay içerisinde dört farklı ameliyat geçirdiğini açıklayan ünlü isim, "Bir gün kendimi tamamen iyi hissederken, ertesi gün 10 saatlik bir ameliyatın ardından hastane yatağında uyanmaya başladım. Umarım bunu paylaşmam başkalarının kendi yolculuklarında rahatlık, ilham ve destek bulmalarına yardımcı olur" dedi.