Oyuncu Olivia Munn meme kanserine yakalandığını duyurdu

"ŞANSLIYIM"

Yapılan biyopsinin ardından, oyuncunun her iki göğsünde de agresif bir kanser türü olduğu ortaya çıkan 43 yaşındaki Munn, "Şanslıyım. Seçeneklerim olmasına yetecek kadar zamanımız varken yakaladık. Bir gün bununla yüzleşmek zorunda kalabilecek her kadın için de aynısını istiyorum" dedi.