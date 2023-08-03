Oyuncu Pelin Karahan, Bodrum'daki evinin manzarasını paylaştı

'Kavak Yelleri' dizisinin Aslı'sı olarak ünlenen Pelin Karahan, yazı eşi ve oğulları ile birlikte Bodrum'daki evinde karşılamıştı.

"EVİM"

Oyuncu Pelin Karahan, yazlık evinin manzarasını takipçileri ile paylaştı. Karahan, ışıl ışıl Bodrum manzarasına 'Evim' yazıp 'kalp' emojisi koydu.

"ÜÇ AY BURALARDAYIZ"

Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay, Bodrum’a yeni geldiklerinde motorla görüntülenmişti. Ünlü oyuncu "Alışveriş yapıyoruz. Üç ay buralardayız, bol bol görüşeceğiz” demişti. Neşeleri yerinde olan ikili, üç tekerlekli lüks marka motora binerken tedbiri elden bırakmadı. Kasklarını takan Karahan ve eşi Güntay, evlerinin yolunu tuttu.