Oyuncu Pelin Karahan tatil pozlarını paylaştı! Fit hali dikkat çekti

1 / 8
Pelin Karahan, 2014 yılında Bedri Güntay ile hayatını birleştirmiş, çiftin devam eden mutlu evliliklerinde Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu olmuştu.
2 / 8
Bir dönemin popüler gençlik dizilerinden "Kavak Yelleri" ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Pelin Karahan, kariyerinin yanı sıra paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.
3 / 8
Bir süredir sezonun yorgunluğunu atmak için tatilde olan Pelin Karahan, tatilinden yeni fotoğraflar yayımladı.
4 / 8
Pelin Karahan, siyah bikini takımı, lacivert bir şapka ve beline bağladığı beyaz gömlek ve halka küpeleri ile çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.