Oyuncu Pelin Karahan tatil pozlarını paylaştı! Fit hali dikkat çekti

Bir süredir sezonun yorgunluğunu atmak için tatilde olan Pelin Karahan, tatilinden yeni fotoğraflar yayımladı.

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Oyuncu Pelin Karahan tatil pozlarını paylaştı! Fit hali dikkat çekti - Resim : 1

Pelin Karahan, 2014 yılında Bedri Güntay ile hayatını birleştirmiş, çiftin devam eden mutlu evliliklerinde Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu olmuştu.

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Oyuncu Pelin Karahan tatil pozlarını paylaştı! Fit hali dikkat çekti - Resim : 2

Bir dönemin popüler gençlik dizilerinden "Kavak Yelleri" ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Pelin Karahan, kariyerinin yanı sıra paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

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Oyuncu Pelin Karahan tatil pozlarını paylaştı! Fit hali dikkat çekti - Resim : 3

Bir süredir sezonun yorgunluğunu atmak için tatilde olan Pelin Karahan, tatilinden yeni fotoğraflar yayımladı. 

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Oyuncu Pelin Karahan tatil pozlarını paylaştı! Fit hali dikkat çekti - Resim : 4

Pelin Karahan, siyah bikini takımı, lacivert bir şapka ve beline bağladığı beyaz gömlek ve halka küpeleri ile çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.