Oyuncu Pınar Altuğ'dan duygulandıran paylaşım: Umarım ben de senin kadar iyi bir anne olabilirim
Pınar Altuğ'un annesi Selma Altuğ'u 27 Ocak 1999 yılında kaybetmişti. Dün Anneler Günü'nde paylaşımda bulunan Altuğ, nostaljik kare ile özlemini dile getirdi.
Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile akıllara yazılan Pınar Altuğ özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da son dönemde oldukça adından söz ettiriyor. Altuğ dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerine duygusal anlar yaşattı.
Altuğ, 27 Ocak 1999 yılında hayatını kaybeden annesi Selma Altuğ'un Anneler Günü'nü yürek burkan sözlerle kutladı.
Ünlü oyuncu paylaşımına "Annem senin kızın olmanın ne kadar özel olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyorum, umarım ben de senin kadar iyi bir anne olabilirim" notunu düştü.
Pınar Altuğ, babası Niyazi Altuğ'u trafik kazasında, annesi Selma Altuğ'u ise kanser hastalığı nedeniyle kaybetmişti. Altuğ, daha önce verdiği bir röportajda, babasını kaybettikten sonra durmadan çalıştığını itiraf etmişti