Oyuncu Şebnem Dönmez, 10 yıl sonra yeni aşka yelken açtı

Aşık olduğu kişiyi açıklamayan Dönmez, erkeklerden bir şey almayı 50 yaşında öğrenmeye çalıştığını da söyledi.

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"Dişil enerjinin almaktan da beslendiğini ve bir erkeğin verdiği zaman kendini daha maskülen hissettiğini öğrendim. Biz de büyüyoruz."