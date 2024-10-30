Oyuncu Şebnem Dönmez, 10 yıl sonra yeni aşka yelken açtı
Oyuncu Şebnem Dönmez’den bomba bir aşk itirafı geldi. Ünlü isim, 10 yıllık bekarlığa veda ettiğini söyledi.
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Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Şebnem Dönmez konuk olduğu YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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50 yaşındaki oyuncu "10 yıldır single'dım. Sonunda bunu kıracak biri çıktı. Aç bayrakları gibi bir durum var" diyerek aşk müjdesi verdi.
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Aşık olduğu kişiyi açıklamayan Dönmez, erkeklerden bir şey almayı 50 yaşında öğrenmeye çalıştığını da söyledi.
Şebnem Dönmez'in diğer açıklamaları...
"Dişil enerjinin almaktan da beslendiğini ve bir erkeğin verdiği zaman kendini daha maskülen hissettiğini öğrendim. Biz de büyüyoruz."
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"On sene önceki Şebnem'den çok farklı bir insanım artık. Güzel bir noktadayım. İlişki yaşarken daha rahatım."
"Ben küçükken sana aşıktım' cümlesini çok duyuyorum. Hâlâ utanıyorum tabii ki."