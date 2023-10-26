Oyuncu Seda Bakan’dan 38’inci yaş gününe özel parti

Müzisyen Ali Erel ile 2014 yılında hayatını birleştiren oyuncu Seda Bakan, 2019'da büyük kızı Leyla'yı, birkaç ay önce de küçük kızı Ela'yı kucağına aldı. Ekranların sevilen oyuncusu Seda Bakan Erel 38. yaşına girdi.

"30'LARIN KEYFİNİ ÇIKARIYORDU"

Ailesi ve arkadaşlarıyla beraber doğum günü kutlaması yapan Bakan sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yaptı. Seda Bakan'ı doğum gününde yakın dostu Hadise de yalnız bırakmadı.

Kutlamada Zeytin Ağacı dizisinde beraber rol aldıkları Tuba Büyüküstün,Serkan Altunorak, Murat Boz ve Umut Kurt da parti de boy gösterdi.

Sosyal medyada bir paylaşım yapan Bakan paylaşımlarının altına ise, "40'a gelmeden 30'ların keyfi çıkıyordu" notunu ekledi.