Oyuncu Şükran Ovalı'dan yeni yaz pozları

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En son Yargı dizisinde 'Savcı Derya' karakterine hayat veren Şükran Ovalı, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden.
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39 yaşındaki oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ve minik kızları Mihran Ela ile şimdilerde deniz, kum ve güneşin keyfini sürüyor.
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Şükran Ovalı tatil pozlarına yenilerini ekledi. Güzel oyuncu mor bikinili pozları ile 10 binin üzerinde beğeni ve yorum aldı.
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Ünlü oyuncuya "Şükran Hanım harikasınız", 1Savcım bu ne güzellik", "Renk nasıl yakışmış", "Barbie bebek" gibi yorumlar yapıldı.