Oyuncu Şükran Ovalı'dan yeni yaz pozları

Son olarak Yargı dizisinde rol alan Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ve minik kızları Mihran Ela ile şimdilerde deniz, kum ve güneşin keyfini sürüyor. Şükran Ovalı tatil pozlarına yenilerini ekledi.

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Oyuncu Şükran Ovalı'dan yeni yaz pozları - Resim : 1

En son Yargı dizisinde 'Savcı Derya' karakterine hayat veren Şükran Ovalı, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden.

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Oyuncu Şükran Ovalı'dan yeni yaz pozları - Resim : 2

39 yaşındaki oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ve minik kızları Mihran Ela ile şimdilerde deniz, kum ve güneşin keyfini sürüyor.

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Oyuncu Şükran Ovalı'dan yeni yaz pozları - Resim : 3

Şükran Ovalı tatil pozlarına yenilerini ekledi. Güzel oyuncu mor bikinili pozları ile 10 binin üzerinde beğeni ve yorum aldı. 

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Oyuncu Şükran Ovalı'dan yeni yaz pozları - Resim : 4

Ünlü oyuncuya "Şükran Hanım harikasınız", 1Savcım bu ne güzellik", "Renk nasıl yakışmış", "Barbie bebek" gibi yorumlar yapıldı.