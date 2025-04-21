Oyuncu Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’tan müjdeli haber! Bebek bekliyorlar
Şimdilerde TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinde başrol oynayan ve Altay karakterine can veren Tolga Sarıtaş Sarıtaş, tasarımcı Zeynep Mayruk ile geçtiğimiz yıl Haziran ayında hayatını birleştirmişti. Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'tan müjdeli haber geldi. Ünlü çift, bebek bekliyor.
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Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, uzun süredir birlikte olduğu modacı sevgilisi Zeynep Mayruk'a 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenme teklifinde bulunmuştu. Sarıtaş ile Mayruk, ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle 2024 yılının Şubat ayında nişanlanmıştı.
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''Baba'', "Güneşin Kızları", "Kötü Çocuk", "Söz", "Arıza", "Teşkilat" gibi dizilerde rol alan Sarıtaş, tasarımcı Zeynep Mayruk ile birlikte 27 Haziran'da hayatını birleştirmişti.
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Zeynep Mayruk, dantel detaylı straplez model bir gelinlik tercih etmiş, Sarıtaş ise beyaz bir smokin giymişti.
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Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'tan müjdeli haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü çift, bebek bekliyor.