Oyuncu Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’tan müjdeli haber! Bebek bekliyorlar

Şimdilerde TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinde başrol oynayan ve Altay karakterine can veren Tolga Sarıtaş Sarıtaş,  tasarımcı Zeynep Mayruk ile geçtiğimiz yıl Haziran ayında hayatını birleştirmişti. Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'tan müjdeli haber geldi. Ünlü çift, bebek bekliyor.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Oyuncu Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’tan müjdeli haber! Bebek bekliyorlar - Resim : 1

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, uzun süredir birlikte olduğu modacı sevgilisi Zeynep Mayruk'a 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenme teklifinde bulunmuştu. Sarıtaş ile Mayruk, ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle 2024 yılının Şubat ayında nişanlanmıştı.

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Oyuncu Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’tan müjdeli haber! Bebek bekliyorlar - Resim : 2

''Baba'', "Güneşin Kızları", "Kötü Çocuk", "Söz", "Arıza", "Teşkilat" gibi dizilerde rol alan Sarıtaş,  tasarımcı Zeynep Mayruk ile birlikte 27 Haziran'da hayatını birleştirmişti.

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Oyuncu Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’tan müjdeli haber! Bebek bekliyorlar - Resim : 3

Zeynep Mayruk, dantel detaylı straplez model bir gelinlik tercih etmiş, Sarıtaş ise beyaz bir smokin giymişti.

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Oyuncu Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’tan müjdeli haber! Bebek bekliyorlar - Resim : 4

Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'tan müjdeli haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü çift, bebek bekliyor.