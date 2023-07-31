Oyuncu Tülin Ece'nin değişimi şaşkına çevirdi!

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak'ın gençliğini canlandıran Tülin Ece, imaj değişikliğine giderek sarışın oldu. Büyük bir değişim yaşayan oyuncuyu görenler tanıyamadı.

Oyuncu Tülin Ece'nin değişimi şaşkına çevirdi!

Rol aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki rolü ile büyük  ses getiren sonrasında Evlilik Hakkında Her Şey ve Bir Peri Masalı'nda oynayan oyuncu Tülin Ece'nin değişimi sosyal medyada büyük ses getirdi.

Oyuncu Tülin Ece'nin değişimi şaşkına çevirdi! - Resim : 1

DEĞİŞİMİ ŞAŞKINLIK YARATTI

Bir süredir ekranlardan uzak olan Tülin Ece'nin sosyal medya paylaşımları gündem oldu. Ünlü isim değişimiyle şaşırttı.

Oyuncu Tülin Ece'nin değişimi şaşkına çevirdi! - Resim : 2

"BUNU NEDEN YAPTIN?"

Koyu renk saçlarını sarıya boyatan, burun estetiği ve dudak dolgusu yaptıran ünlü oyuncuya "Bunu kendine neden yaptın?", "Görünce tanıyamadım" gibi yorumlar geldi.