Oyuncu Tülin Ece'nin değişimi şaşkına çevirdi!
Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak'ın gençliğini canlandıran Tülin Ece, imaj değişikliğine giderek sarışın oldu. Büyük bir değişim yaşayan oyuncuyu görenler tanıyamadı.
Rol aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki rolü ile büyük ses getiren sonrasında Evlilik Hakkında Her Şey ve Bir Peri Masalı'nda oynayan oyuncu Tülin Ece'nin değişimi sosyal medyada büyük ses getirdi.
DEĞİŞİMİ ŞAŞKINLIK YARATTI
Bir süredir ekranlardan uzak olan Tülin Ece'nin sosyal medya paylaşımları gündem oldu. Ünlü isim değişimiyle şaşırttı.
"BUNU NEDEN YAPTIN?"
Koyu renk saçlarını sarıya boyatan, burun estetiği ve dudak dolgusu yaptıran ünlü oyuncuya "Bunu kendine neden yaptın?", "Görünce tanıyamadım" gibi yorumlar geldi.