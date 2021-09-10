Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evlendi!

Yaklaşık 1 yıldır birlikte olan Mehmet Erdem ve Vildan Atasever çifti, 9 Eylül Perşembe akşamı gerçekleşen düğünle mutluluklarını taçlandırdı.

VİLDAN ATASEVER: BEN HAZIRIM BEKLİYORUM

Vildan Atasever, nikaha saatler kala Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşımda bulundu. Gelin ayakkabısının altına bekar arkadaşlarının ismini yazdığı anları paylaşan oyuncu, ''Kızlar ben hazırım, bekliyorum'' notunu düştü.

''AİLE İÇERİSİNDE KUTLUYORUZ''

Nikah sonrası açıklama yapan Mehmet Erdem ve Vildan Atasever, “Aile içerisinde kutluyoruz, pandemiden dolayı arkadaş çevremiz katılamadı. Daha sonra onlarla da bir kutlama yapacağız” dedi.

VİLDAN ATASEVER'İN ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİ

Atasever, 2001–2007 yılları arasında Taylan Kılınç, 2010–2015 yılları arasında ise meslektaşı İsmail Hacıoğlu ile evlilik yaşamıştı. Vildan Atasever, 2019'un nisan ayında Erkan Akdemir ile nişanlanmıştı. Çift, bir yıl sonra ayrılık kararı almıştı.