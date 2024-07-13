Oyuncu Yeşim Dalgıçer, Ali Ağaoğlu'nun yeğeni Hakkı Ağaoğlu ile evleniyor
Son olarak Ateş Kuşları dizisinde rol alan ünlü oyuncu Yeşim Dalgıçer dün akşam evlilik için ilk adımı attı ve Ağaoğlu Enerji Grubu Başkanı Hakkı Ağaoğlu’yla nişanlandı.
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Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği Affet Bizi Hocam dizisi ile ün kazanan oyuncu Yeşim Dalgıçer ardından İnadına Aşk dizisinde Leyla Aksoy karakterini canlandırdı.
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Son olarak Ateş Kuşları dizinde rol alan Dalgıçer evlilik için ilk adımı attı.
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Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Yeşim Dalgıçer aile arasında iş insanı Hakkı Ağaoğlu’yla nişanlandı. Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu yeğeni Hakkı Ağaoğlu adına Yeşim Dalgıçer’i ailesinden istedi.
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Ağaoğlu Enerji Grubu Başkanı olan Hakkı Ağaoğlu’yla 2 yıldır beraberlik yaşayan Yeşim Dalgıçer, nişanda sade beyaz bir elbise giydi. Çiftin kısa süre sonra evlilik planı yaptığı öğrenildi.