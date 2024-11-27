Oyunculuğa adım atan Hadise: "Çok sevildi, ben çok mutluyum"
İlk kez bir dizide rol alan Hadise de oyunculuğu ve diziye gelen yorumlar hakkında konuştu.
Sahne performansları ve aşk hayatıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Hadise geçtiğimiz günlerde dijital bir platformda yayınlanan "Esas Oğlan" adlı dizide izleyici ile buluştu.
Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ı buluşturan, yönetmenliğini Şenol Sönmez’in üstlendiği “Esas Oğlan”ı izleyenler çeşitli yorumlarda bulundu. Bazıları şarkıcının oyunculuğunu severken bazıları da beğenmedi.
İlk kez bir dizide rol alan Hadise de oyunculuğu ve diziye gelen yorumlar hakkında konuştu.
Magazin Online'ın haberine göre, Hadise "Çok sevildi. Tabii ki sevmeyenler de olur sevenler de. Aynı şarkılarımız da olduğu gibi. Sevilmeyen şarkılarımız da oluyor. Ben çok mutluyum çünkü genel anlamda yorumlar çok güzel. Sektörden çok güzel yorumlar geldi" ifadelerini kullandı.