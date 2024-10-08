Oyunculuğu bırakıyor mu? Uraz Kaygılaroğlu, yer aldığı eserle ilgili tepkilere yanıt verdi
İki genç kızın vahşice öldürmesinin yankıları sürerken ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun bir eserde yer alarak verdiği pozlar yeniden gündem olmuştu. Nevşin Mengü'nün YouTube yayınına katılan Kaygılaroğlu, konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.
İstanbul Fatih'te Semih Çelik'in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i katletmesinin ardından tepkiler giderek büyüyor. Tepkilerin ardından Uraz Kaygılaroğlu’nun geçmişte Sayna Soleimanpour'un sergisi için verdiği pozlar yeniden gündeme geldi.
Nevşin Mengü'nün YouTube yayınına katılan Uraz Kaygılaroğlu, verdiği pozlardan dolayı özür diledi.
Kaygılaroğlu, serginin kendisine ait olmadığını ve bir sanatçının işinde yer aldığını belirterek, "Sergi benim değildi. Başka bir sanatçının sergisiydi, ben sadece bir işinde yer aldım. O dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi" dedi. Tepkilerin bu kadar büyüyeceğini tahmin edemediğini ifade eden oyuncu, "Tepkilerin nereye varacağını, kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim" diye konuştu.
Daha önce özür dilemiş olmasına rağmen özrünün yeterli görülmediğini belirten Kaygılaroğlu, "Toplumun dinamiklerini ve yaralarını ne kadar tetikleyeceğini öngöremediğim için özür dilemiştim, fakat anladığım kadarıyla bu özür de kabul görmedi" dedi. Semih Çelik’in işlediği cinayetin ardından kendisinin de bu olayla ilintili anılmasının üzüntü verici olduğunu vurgulayan Kaygılaroğlu, "Hem Ayşenur'un hem İkbal'in ailesi ve sevenleri başta olmak üzere tüm Türkiye özelinde çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Semih Çelik adlı caninin yaptığı bu eylemin sonucunda bu işin öznelerinden biri haline gelmiş olmak beni çok üzdü" ifadelerini kullandı.
Kaygılaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Genelde bu iş biraz cambaza bak gibi oluyor yani olup bitenden ziyade bir hedef belirleniyor. Aslında konunun özelinden biraz uzaklaşıyoruz gibi oluyor. Eğer bunların bitmesi ben ve benim gibi üçüncü şahısların toplumdan men edilmesi bir daha göz önüne çıkmamasıysa ben bunu seve seve can-ı gönülden kabul ederim. Bir daha sahneye çıkmak televizyona çıkmak zorunda değilim, başka bir iş yaparım."