Oyunculuğu bırakıyor mu? Uraz Kaygılaroğlu, yer aldığı eserle ilgili tepkilere yanıt verdi

Daha önce özür dilemiş olmasına rağmen özrünün yeterli görülmediğini belirten Kaygılaroğlu, "Toplumun dinamiklerini ve yaralarını ne kadar tetikleyeceğini öngöremediğim için özür dilemiştim, fakat anladığım kadarıyla bu özür de kabul görmedi" dedi. Semih Çelik’in işlediği cinayetin ardından kendisinin de bu olayla ilintili anılmasının üzüntü verici olduğunu vurgulayan Kaygılaroğlu, "Hem Ayşenur'un hem İkbal'in ailesi ve sevenleri başta olmak üzere tüm Türkiye özelinde çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Semih Çelik adlı caninin yaptığı bu eylemin sonucunda bu işin öznelerinden biri haline gelmiş olmak beni çok üzdü" ifadelerini kullandı.