Özcan Deniz anjiyo oldu! Eşi hastane odasından paylaştı
Geçtiğimiz haftalarda kalp spazmı geçiren Özcan Deniz, anjiyo olmak için hastaneye yattı. Eşi Samar Dadgar, hasta yatağından birlikte fotoğraflarını paylaştı.
Kızıl Goncalar dizisinde 'Levent' karakterine hayat veren Özcan Deniz, geçtiğimiz haftalarda hastaneye kaldırılmış, ünlü şarkıcının kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti.
Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz, kalp spazmı geçirdiğini açıklayarak, "Öncelikle telaşlanan, arayan, soran tüm dostlara, tüm sevenlere teşekkür ediyorum. Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Sağ olsun doktorumun müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımıyla her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve de her şey yolunda" demişti.
Özcan Deniz bugün ise anjiyo oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, eşiyle birlikte hasta yatağından çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Dadgar sosyal medya hesabında, "Biz bir anjiyo olup çıkacağız. Her şey yolunda, sadece yatak biraz dar, zor sığdım ama kalkmam" diyerek eşiyle fotoğrafını paylaştı.