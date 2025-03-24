Özcan Deniz anjiyo oldu! Eşi hastane odasından paylaştı

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz, kalp spazmı geçirdiğini açıklayarak, "Öncelikle telaşlanan, arayan, soran tüm dostlara, tüm sevenlere teşekkür ediyorum. Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Sağ olsun doktorumun müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımıyla her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve de her şey yolunda" demişti.