Merkür retrosu sona erdi, Satürn Koç retrosu başladı: Burçlara etkileri neler?
Merkür retrosunun bitişiyle nefes alırken, 26 Temmuz itibarıyla başlayan Satürn Koç retrosu içsel disiplin ve karmik sınavları gündeme taşıyor. İşte tüm burçlara etkileri...
26 Temmuz – 10 Aralık 2026 tarihleri arasında etkisini sürdürecek olan Satürn Koç retrosu, "bireysel otorite, cesaret, sınırlar ve karmik sorumluluklar" temalarını hayatımızın merkezine oturtuyor.
Koç burcunun fırtınalı, sabırsız ve "hemen şimdi" diyen ateşi ile Satürn’ün "yavaşla, sağlamlaştır ve olgunlaş" diyen bilge enerjisi karşı karşıya geliyor. Önümüzdeki dönemde; hırsla atılan kontrolsüz adımlar sınanacak, yarım kalan projeler revize edilecek ve içsel cesaretimiz yeniden inşa edilecek.
Satürn Koç Retrosu Neyi Temsil Ediyor?
Satürn düz hareketindeyken derslerini dış dünyadaki engellerle verir. Retro süresince ise dersler içeriye döner.
Gerçek Cesaretimiz Ölçülüyor: Gerçekten cesur muyuz, yoksa öfkeyle ve dürtüsel mi hareket ediyoruz?
Sınırlar ve Özerklik: Hayatımızın dizginlerini kimin eline veriyoruz? Kendi kararlarımızın sorumluluğunu almaya hazır mıyız?
Temelleri Sağlamlaştırma: Yılın ilk yarısında (özellikle Nisan ayından bu yana) başlattığımız girişimlerin ne kadar sürdürülebilir olduğu test edilecek.
Satürn Koç Retrosunun Burçlara Etkileri
Koç & Yükselen Koç
Retro doğrudan sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Kişisel imajınız, sağlığınız, hayati kararlarınız ve sınırlarınız mercek altında. Son aylarda üstlendiğiniz fazla sorumluluklar ağır gelebilir. Sabırsızlığı bir kenara bırakıp kendi geleceğinizi ve disiplininizi baştan inşa etme zamanı.
Boğa & Yükselen Boğa
Zihinsel ve ruhsal bir arınma sürecine giriyorsunuz. Bilinçaltınızdaki korkular, gizli kalmış durumlar veya sizi içten içe yoran alışkanlıklar su yüzüne çıkabilir. Kendi kabuğunuza çekilmek, ruhsal çalışmalar yapmak ve eski yüklerden kurtulmak için harika bir dönem.
İkizler & Yükselen İkizler
Sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız ve geleceğe dair hedefleriniz sorgulanıyor. Hangi dostlukların gerçekten sağlam olduğu ortaya çıkabilir. Dahil olduğunuz topluluklarda liderlik üstlenirken daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir.