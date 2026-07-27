Merkür retrosu sona erdi, Satürn Koç retrosu başladı: Burçlara etkileri neler?

Satürn Koç Retrosunun Burçlara Etkileri

Koç & Yükselen Koç

Retro doğrudan sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Kişisel imajınız, sağlığınız, hayati kararlarınız ve sınırlarınız mercek altında. Son aylarda üstlendiğiniz fazla sorumluluklar ağır gelebilir. Sabırsızlığı bir kenara bırakıp kendi geleceğinizi ve disiplininizi baştan inşa etme zamanı.

Boğa & Yükselen Boğa

Zihinsel ve ruhsal bir arınma sürecine giriyorsunuz. Bilinçaltınızdaki korkular, gizli kalmış durumlar veya sizi içten içe yoran alışkanlıklar su yüzüne çıkabilir. Kendi kabuğunuza çekilmek, ruhsal çalışmalar yapmak ve eski yüklerden kurtulmak için harika bir dönem.

İkizler & Yükselen İkizler

Sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız ve geleceğe dair hedefleriniz sorgulanıyor. Hangi dostlukların gerçekten sağlam olduğu ortaya çıkabilir. Dahil olduğunuz topluluklarda liderlik üstlenirken daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir.