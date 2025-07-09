Özcan Deniz ve Samar Dadgar'ın tekne keyfi

Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, yaz sezonunu eşi Samar Dadgar ile birlikte çıktığı romantik tekne tatiliyle açtı. Çift, Ege kıyılarında mavi yolculuğa çıkarak denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.

İranlı modacı Samar Dadgar, tatillerine dair fotoğraf ve videoları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Teknelerinde baş başa vakit geçiren çiftin romantik anları dikkat çekti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör سمر دادگر👩🏽‍🦱•Samar Deniz (@samar.dadgar)'in paylaştığı bir gönderi

Öte yandan, ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı ailevi krizlerle adından söz ettiren Özcan Deniz, geçtiğimiz haftalarda eşiyle evliliklerinin ikinci yıl dönümünü kutlamıştı. Samar Dadgar, sosyal medya hesabında eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafları paylaşarak şu notu düşmüştü:

“2. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım. Seni çok seviyorum ve birlikte paylaştığımız her an için minnettarım. Hayatımı tamamladın.”