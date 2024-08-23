Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'dan 'ikinci çocuk' açıklaması

Geçtiğimiz gün eşi Samar Dadgar'ın 30. yaş günü için büyük bir sürpriz parti hazırlayan Özcan Deniz, kutlama sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.
'BİR TANESİNİ DAHA GÖZE ALAMIYORUM'
Gazetecilerin 'ikinci çocuk düşünüyor musunuz?' sorusuna yanıt veren Özcan Deniz, ''Size samimi olayım mı? Harika bir eşim ve harika bir oğlum var. Onları koruma içgüdüsüyle hareket ediyorum şu an tamamen. Kaç sene onlara eşlik edebilirim bilmiyorum. Onların genç olduğu zamanda ben yaşlı olmak istemiyorum. Şu an bir çocuk daha dünyaya getirip onun 10'lu yaşlarında ben 70'lere dayanıyorum. Bir tanesini daha göze alamıyorum. Ama Samar genç bir kadın ve benim canım ciğerim. Daha biriktireceğimiz çok anı var. O isterse tabii ki hakkıdır.'' demişti.
Samar Dadgar açıklamaları sebebiyle eşine gelen tepkiler sonrasında sessizliğini bozdu.
SAMAR DADGAH: HER KADIN ANNE OLMAK ZORUNDA DEĞİL
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dadgar, ''Her kadın anne olmak zorun değil. Her kadın anne olma duygusuyla yanıp tutuşmak zorunda değil. Her evlilik çocukla taçlandırılmak zorunda değil. Bir çocuk zaten var ve bizim canımız ciğerimiz. İki taraf da birbirini seviyorsa ve çocuk yapma hasreti yok ise benim tarafımdan bunu kadın haklarına bağlamak, ya da sen nasıl istemezsin eninde sonunda isteyeceksin zorbalıkla dikte edemezsiniz. Bazen bazı şeyler çok mahremdir, özeldir. Hasta değilim ama ya hasta olsaydım ve çocuk sahibi olamasaydım. Yaptığınız yorumlar kadınlar üzen yorumlar. Herkesin, herkesin hayatına saygı duyması dileği ile sizleri seviyorum.'' dedi.