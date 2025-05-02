Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına yanıt: İlişkimiz gayet yolunda
Bir süredir ayrılık söylentileriyle gündeme gelen Hande Erçel ve Hakan Sabancı, havaalanında görüntülendi. Çift, ayrılık iddialarıyla ilgili konuştu.
Uyumları ile dikkat çeken Hande Erçel ve Barış Arduç, “Aşkı Hatırla” dizisinde yeniden bir araya geldi. Çekimleri tamamlanan dizinin yakın zamanda yayında olması bekleniyor.
Oyunculuğun yanı sıra özel hayatı ile de gündemden düşmeyen Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile Maldivler'den döndü.
İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen çift, ayrılık iddialarıyla ilgili konuştu. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; muhabirleri karşılarında gören çift, esprili bir şekilde; "Siz hani artık havalimanına gelmeyecektiniz?" dedi.
Gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştiren Hande Erçel ile Hakan Sabancı; "Tatilimiz çok güzel geçti, yurda döndük” açıklamasında bulundu. Hakan Sabancı; “Çok güzel giden bir beraberliğimiz var. İnsanlar, sürekli bizim ilişkimizi konuşuyorlar, neden konuşuyorlar anlamış değilim” ifadelerini kullandı.