Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına yanıt: İlişkimiz gayet yolunda

Bir süredir ayrılık söylentileriyle gündeme gelen Hande Erçel ve Hakan Sabancı, havaalanında görüntülendi. Çift, ayrılık iddialarıyla ilgili konuştu.

Elele Online

Elele Online
1 / 5
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına yanıt: İlişkimiz gayet yolunda - Resim : 1

Uyumları ile dikkat çeken Hande Erçel ve Barış Arduç, “Aşkı Hatırla” dizisinde yeniden bir araya geldi. Çekimleri tamamlanan dizinin yakın zamanda yayında olması bekleniyor.

2 / 5
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına yanıt: İlişkimiz gayet yolunda - Resim : 2

Oyunculuğun yanı sıra özel hayatı ile de gündemden düşmeyen Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile Maldivler'den döndü.  

3 / 5
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına yanıt: İlişkimiz gayet yolunda - Resim : 3

İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen çift, ayrılık iddialarıyla ilgili konuştu. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; muhabirleri karşılarında gören çift, esprili bir şekilde; "Siz hani artık havalimanına gelmeyecektiniz?" dedi.

4 / 5
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına yanıt: İlişkimiz gayet yolunda - Resim : 4

Gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştiren Hande Erçel ile Hakan Sabancı; "Tatilimiz çok güzel geçti, yurda döndük” açıklamasında bulundu. Hakan Sabancı; “Çok güzel giden bir beraberliğimiz var. İnsanlar, sürekli bizim ilişkimizi konuşuyorlar, neden konuşuyorlar anlamış değilim” ifadelerini kullandı.  