Tom Cruise set arkası sırlarını anlattı: Tehlikeli sahnelere sosisli kahvaltıyla hazırlanıyorum!

Yeni filmi Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma için geri sayıma başlayan Tom Cruise, aksiyon sahnelerine nasıl hazırlandığını ve zorlu çekimlerden sonra nasıl rahatladığını anlattı. 23 Mayıs'ta vizyona girecek yapım öncesinde bir dergiye verdiği röportajda, hem fiziksel hazırlık sürecinden hem de kişisel ilgi alanlarından bahsetti.

“Öğrendiğim Her Beceri Günün Birinde Filmde İşe Yarıyor”

62 yaşındaki Cruise, her yeni projede farklı beceriler edinmenin kendisi için önemli olduğunu belirterek, “Bir şey öğrenirim ve zamanı geldiğinde bunu mutlaka bir filmde kullanırım,” dedi.

Son dönemde dans dersleri aldığını da paylaşan ünlü oyuncu, bu sanata özel bir ilgi duyduğunu söyledi. “Dans eğitmenleri vücudu nasıl yönlendireceklerini, hareketlerin anlamını ve izleyicide nasıl bir his uyandıracağını çok iyi biliyor,” sözleriyle dansın inceliklerine hayranlığını dile getirdi.

“Piyano Çalmak Benim İçin Sadece Bir Kaçış”

Tom Cruise, öğrenmeye açık bir yapıya sahip olduğunu ve farklı alanlarda sürekli kendini geliştirdiğini söyledi. Dans ve paraşütle atlamanın yanı sıra uçak ve helikopter kullanmayı da öğrendiğini belirten Cruise, “Her zaman daha iyisi mümkündür, hiçbir zaman bir noktada kalmam,” dedi.

Piyanoyla olan ilişkisine ise oldukça alçakgönüllü yaklaştı: “Kendime piyanist diyemem, ama tuşlara dokunmak beni rahatlatıyor.”

Aksiyonun Sırrı: Enerji Dolu Bir Kahvaltı

Aksiyon sahnelerinde dublör kullanmamasıyla tanınan Cruise, bu zorlu sekanslara nasıl hazırlandığını da anlattı. Mission: Impossible serisinin yeni filminde 1940’lardan kalma bir uçağın kanatlarında sürüklendiği sahneye özel olarak yoğun antrenman yaptığını belirtti. “Sahne öncesinde bol proteinli bir kahvaltı yapıyorum. Sosis, pastırma, bir düzineye yakın yumurta, tost, kahve ve sıvı tüketiyorum. Bu enerjiye ihtiyacım var,” diyerek disiplinini özetledi.

“Jet Eğitimi Hayatımı Kolaylaştırdı”

Annesinin tehlikeli sahneler karşısında endişelendiğini belirten Cruise, bir denizaltı sahnesinde yaşadıklarını da paylaştı. Film ekibi, özel olarak hazırlanmış büyük bir su tankında 360 derece dönebilen bir denizaltı maketiyle çekim yaparken Cruise, maskesiz ve ağızlık kullanmadan performans sergiledi. Bunun nedenini şöyle açıkladı: “O şekilde daha gerçekçi ve karakterle daha bağlı hissediyorsunuz.”

Cruise, jet pilotluğu eğitimi sayesinde hipoksi (oksijen yetersizliği) ve karbondioksit birikimine karşı vücudunu nasıl dinleyeceğini bildiğini de belirtti. “Vücudumun sinyallerini anlıyorum ve sınırımı biliyorum,” dedi.

“Yaptığım Şey Bir İş Değil, Hayatımın Kendisi”

Uzun süredir sinema sektöründe aktif olarak yer alan Cruise, bu yolculukta her zaman minnettar hissettiğini söyledi. “Film çekmeyi seviyorum. Bu benim için bir iş değil; kendimi ifade etme biçimim,” diyerek mesleğine olan tutkusunu vurguladı.