Özge Çevik'ten eşi Tolga Çevik'e: Belinde kablolarla 52’ye adım attı

Özge Çevik, 52 yaşına basan oyuncu ve komedyen Tolga Çevik'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Özge Çevik'ten eşi Tolga Çevik'e: Belinde kablolarla 52’ye adım attı - Resim : 1

Dün İzmir'deki Tolgshow gösterisini sağlık sorunları nedeniyle ertelen Tolga Çevik, 52 yaşına bastı.

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Özge Çevik'ten eşi Tolga Çevik'e: Belinde kablolarla 52’ye adım attı - Resim : 2

Komedyen Tolga Çevik, dün İzmir'deki Tolgshow gösterisini sağlık sorunları sebebiyle ertelemişti.

Yapılan açıklamada; Çevik’in sahne performansını doğrudan etkileyen ciddi bir sağlık sorunu yaşadığı belirtildi. Komedyene “lomber disk hernisi” (bel fıtığı) teşhisi konulduğu ve bu nedenle sahneye çıkamayacağı bildirilmişti.

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Özge Çevik'ten eşi Tolga Çevik'e: Belinde kablolarla 52’ye adım attı - Resim : 3

Ünlü ismin sağlık durumu merak edilirken eşi Özge Yılmaz Çevik'ten paylaşım geldi.

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Özge Çevik'ten eşi Tolga Çevik'e: Belinde kablolarla 52’ye adım attı - Resim : 4

'BELİNDE KABLOLARLA 52'YE ADIM ATTI NAR TANESİ'

12 Mayıs 1974 doğumlu eşinin doğum gününü kutlayan Özge Çevik, paylaşımına "Belinde kablolarla 52’ye adım attı nar tanesi" notunu düştü.