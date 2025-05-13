Özge Çevik'ten eşi Tolga Çevik'e: Belinde kablolarla 52’ye adım attı

Komedyen Tolga Çevik, dün İzmir'deki Tolgshow gösterisini sağlık sorunları sebebiyle ertelemişti.

Yapılan açıklamada; Çevik’in sahne performansını doğrudan etkileyen ciddi bir sağlık sorunu yaşadığı belirtildi. Komedyene “lomber disk hernisi” (bel fıtığı) teşhisi konulduğu ve bu nedenle sahneye çıkamayacağı bildirilmişti.