Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftinden New York'ta aşk pozları
Ekranların sevilen çifti Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel, tatil için gittikleri New York'ta aşk dolu anlar yaşadı. Ünlü çift, şehrin ikonik sokaklarında çekildikleri romantik pozları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
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"Kiraz Mevsimi" dizisinin setinde başlayan arkadaşlıklarını yedi yıllık bir ilişkinin ardından Temmuz 2022'de Almanya'da nikâhla taçlandıran ve bir ay sonra İtalya'da masalsı bir düğünle dünyaevine giren Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti, aşklarını doludizgin yaşamaya devam ediyor.
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Yaz tatilini değerlendirmek üzere New York'a giden ünlü çift, şehrin ikonik noktalarında çekildikleri romantik pozları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı
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Serkan Çayoğlu'nun Instagram'dan art arda yayınladığı fotoğraflar büyük ilgi toplarken, özellikle bir kare kısa sürede binlerce beğeni alarak dikkat çekti.
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New York sokaklarında birbirlerine olan sevgilerini açıkça sergileyen Çayoğlu ve Gürel, bu paylaşımlarıyla hayranlarından tam not aldı.