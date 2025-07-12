Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftinden New York'ta aşk pozları

"Kiraz Mevsimi" dizisinin setinde başlayan arkadaşlıklarını yedi yıllık bir ilişkinin ardından Temmuz 2022'de Almanya'da nikâhla taçlandıran ve bir ay sonra İtalya'da masalsı bir düğünle dünyaevine giren Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti, aşklarını doludizgin yaşamaya devam ediyor.