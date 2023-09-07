Özge Özacar'ın Venedik pozları sosyal medyayı büyüledi!

Son olarak FOX TV'de yayınlanan 'Kısmet' dizisinde izlediğimiz dönemin dikkat çeken isimlerinden biri olan Özge Özacar iddialı tarzıyla yine gündemde. Venedik Film Festivali'ne katılan Özacar transparan elbisesiyle dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından birbirinden güzel fotoğraflar yayınlayan ünlü oyuncuya binlerce beğeni yağdı.

'ŞEHRİN ENERJİSİ HARİKA, AŞIK OLDUM'

Festivalin ikinci gününde şehir gezisine katılan Özge Özacar, “Venedik, hayallerimin çok çok ötesinde. Şehrin enerjisi harika, âşık oldum. Sadece film festivali aksıyla değil, sanatın bir çok aksıyla buluşma imkânım oldu. Şehrin her yerinde bienal aktivitesi var ve bu beni şehirle daha çok bütünleştiriyor. Yoğunluğa rağmen çok dingin bir şehir çok sevdim” dedi.