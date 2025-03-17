Özge Özpirinçci kızının kaybolan oyuncağı için sosyal medyadan yardım istedi

Kızı Mercan'ın bebeğinin kaybolduğunu belirten Özpirinçci, "Oyuncak bebek hala kayıp. O fotoğraf eski yenisini alamam çünkü yurt dışından tesadüfen almıştım ve Mercan'ın ilk bebeği olmuştu. Markaya mail attım geri dönüş bekliyorum. 'Anne olunca anlarsın' cümlesinin geçerliliğini bir kere daha anladım. 'Derde bak derde'ciler var bir de 'Ah kıyamam'cılar var. Yakınlarım direkt 'eyvah' dedi olayın ehemmiyetini anladıkları için..." ifadelerini kullandı.