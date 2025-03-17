Özge Özpirinçci kızının kaybolan oyuncağı için sosyal medyadan yardım istedi
Oyuncu Özge Özpirinçci kızı Mercan’ın ilk ve en sevdiği oyuncak bebeği kaybolunca, sosyal medyadan yardım istedi.
2021 yılında dünyaevine giren Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, kısa bir süre sonra kızları Mercan'ı kucaklarına almıştı.
Instagram'ı aktif kullanan isimlerden biri olan Özge Özpirinçci bu kez takipçilerinden yardım istedi.
Kızı Mercan'ın bebeğinin kaybolduğunu belirten Özpirinçci, "Oyuncak bebek hala kayıp. O fotoğraf eski yenisini alamam çünkü yurt dışından tesadüfen almıştım ve Mercan'ın ilk bebeği olmuştu. Markaya mail attım geri dönüş bekliyorum. 'Anne olunca anlarsın' cümlesinin geçerliliğini bir kere daha anladım. 'Derde bak derde'ciler var bir de 'Ah kıyamam'cılar var. Yakınlarım direkt 'eyvah' dedi olayın ehemmiyetini anladıkları için..." ifadelerini kullandı.
Bu paylaşım bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Kimi kullanıcılar ünlü oyuncuyu eleştirirken kimileri hak verdi.