Özge Özpirinçci'den Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaşım: Kıvanç'tan daha sarışınım
Başak Dizer'le Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'yle Burak Yamantürk çifti sık sık görüşüyor ve o anları sosyal medyada yayınlıyor. Özge Özpirinçci'den Kıvanç Tatlıtuğ ile yeni paylaşım geldi.
1 / 5
Kıvanç Tatlıtuğ'un Özge Özpirinçci'yle yıllara dayanan dostluğu, eşleri Başak Dizer ve Burak Yamantürk ve çocukları ile de tam gaz devam ediyor.
2 / 5
Sık sık beraber tatile çıkan çiftler, çocuklarını da beraber büyütüyor. Geçtiğimiz günlerde Kurt Efe ve Mercan buluşması yaşanmıştı. Özge Özpirinçci ve Başak Dizer, minikleri cüce keçilerin ziyaret edildiği bir çiftliğe götürmüştü.
3 / 5
Başak Dizer'le Mercan'ın, Özge Özpirinçci'nin topladığı dutlarla keyfi de sosyal medyada paylaşıldı.
4 / 5
Şimdi de Özge Özpirinçci'den Kıvanç Tatlıtuğ ile yeni paylaşım geldi. Özpirinçci ünlü oyuncu ile yeni karesini "Kıvanç’tan daha sarışınım" notu ile takipçilerine sundu.