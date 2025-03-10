Özgü Namal eşinin vefatıyla ilgili ilk kez konuştu: Acıların en büyüğünü yaşadım
Uzun yıllar sonra Kızıl Goncalar dizisiyle ekranlara dönen Özgü Namal eşinin vefatıyla ilgili ilk kez konuştu ve yaşadığı acının büyük olduğunu söyledi.
Oyuncu Özgü Namal, 2014 yılında nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile evlenmiş ve bu evlilikten Nefes ile Elem Su adında iki çocuk dünyaya getirmişti.
Köyceğiz'de gözlerden uzak bir yaşam sürdüren ünlü çiftten Ahmet Serdar Oral, 2020 yılında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Oral'ın ani ölümü sonrası çocuklarıyla İstanbul'a dönen ve yeni bir hayat kuran Özgü Namal, eşinin vefatıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu.
Uzun yıllar sonra Kızıl Goncalar dizisiyle ekranlara dönen ünlü oyuncu, kapak yıldızı olduğu bir dergiye yaşadığı zor günleri şöyle anlattı:
"Eşimin kaybı çok zor ve ağırdı. Mutlaka dünyadaki bütün kayıplar ağırdır, hiçbir acıyı birbiriyle kıyaslamam. Ama bugün dönüştüğüm insan olarak şunu söyleyebilirim ki acının her şekliyle çok yoğun empati kurabilirim artık. Çünkü kendime göre acıların en büyüğünü yaşadım. Etrafımdaki bir sürü insan beni tekrar hayata döndürmek istedi. Fakat ben herkese şunu söyledim: Lütfen izin verin. Bu acıyı layığıyla yaşayayım, yok olana kadar, arınana kadar bekleyeyim. Ve günün birinde, artık kendimi hazır hissettiğimde ayağa kalkayım…"