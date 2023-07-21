Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur'dan duygusal paylaşım

Geçtiğimiz hafta dördüncü kez yakalandığı kansere yenik düşen 69 yaşındaki sanatçı Özkan Uğur için ailesi, sevenleri ve dostlarından mesaj yağmaya devam ediyor.

Son olarak Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

İşte Alişan Uğur'un o paylaşımı:

"Ne kadar tükenmiş ve üzgün hissettiğimi anlatmak imkansız. Babamla yaşadığım birbirinden güzel sayısız anı geliyor aklıma, gülümsüyorum, gülüyorum.. Ancak birdenbire canım babacığımla artık başka bir anım olmayacağı gerçeğiyle yüzleşiyorum ve içim parçalanıyor, sonsuz bir boşlukta hissediyorum kendimi.''

'BU DÜNYADA OLMAMASINA İNANMAK ÇOK ZOR'

''Onun artık bu dünyada olmamasına inanmak, inanılmaz derecede zor. Ama biliyorum ki hep yanımda olacak. O yüzünden hiç eksilmeyen tebessümüyle bizleri izlemeye devam edecek. Senin gibi bir babanın oğlu olduğum için hep çok şanslı hissettim kendimi ve hayatım boyunca sana layık bir evlat olmaya gayret gösterdim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya devam ederek bu gayreti hep sürdüreceğim.'' notunu yazdı.

'UĞURLAR OLSUN CANIM BABAM'

Alişan Uğur sözlerine şöyle devam etti: Mesaj yazan, telefonla arayan, tanıdığım tanımadığım herkese çok teşekkür ederim. Güzel yorumlarınızı okumak, desteklerinizi hissetmek, benim için çok değerli. Uğurlar olsun canım babacığım. Hiç unutulmayacaksın. O güzel enerjinle, şarkılarınla, hikayelerinle ve sevginle aramızda olmaya devam edeceksin. Seni çok seviyorum. Nur içinde yat. Mekanın cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun."