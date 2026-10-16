Pankreas kanseriyle mücadele eden Soner Olgun hayatı kaybetti

Bir süredir pankreas kanseri ile mücadele eden müzisyen Soner Olgun, durumunun ağırlaşması üzerine geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan Olgun'un entübe edildiği öğrenilmişti.

ACI HABER GELDİ

67 yaşındaki sanatçıdan acı haber geldi. Soner Olgun'un tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

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SONER OLGUN KİMDİR?

Soner Olgun, 18 Haziran 1959'da Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaya geldi. Müzisyen, besteci ve söz yazarı kimliğiyle tanınan sanatçı, eğitim hayatını da sanat alanında sürdürdü. Bornova Anadolu Lisesinden mezun olan Olgun, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro ve Dramatik Yazarlık Bölümünde eğitim aldı.

Müzik çalışmalarının yanı sıra tiyatro alanında da üretim yapan Olgun, yıllar içinde kendine özgü yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

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SONER OLGUN'UN MÜZİK KARİYERİ

Soner Olgun, profesyonel müzik kariyerine 1992 yılında yayımladığı “Letafet” albümüyle adım attı. Sanatçı, 1994 yılında “Her Şey Değişmeli”, 1999'da “İyi Bayramlar”, 2004'te “İyi Bayramlar Türkiye” ve 2012'de “Sevda Diye Bir Kuş” albümlerini müzikseverlerle buluşturdu.

2015 yılında ise “Yakarım Yağmurları” adlı maxi single çalışmasını yayımladı. Kendi eserlerinin yanı sıra sahne performanslarıyla da tanınan Olgun, Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve Kuzey Kıbrıs'ta konserler verdi.

Sanatçı, 1997-2014 yılları arasında İstanbul'da aynı mekânda her hafta cuma ve cumartesi günleri sahne alarak uzun soluklu performanslarıyla dikkat çekti.

TİYATRO VE TELEVİZYON PROGRAMLARINDA DA YER ALDI

Müzik kariyerinin yanında tiyatroyla da ilgilenen Soner Olgun, “Letafet” adlı oyunu yazdı ve oyunun müziklerini hazırladı. Televizyon alanında da çalışmalar yapan sanatçı, “Soner Olgun ile İyi Bayramlar” adlı programı Cine5 ve TV8 ekranlarında hazırlayıp sundu.

Sahne, müzik ve tiyatro alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan Olgun, Türk müziğinde kendine özgü bir repertuvar oluşturdu.



