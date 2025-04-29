Peker Açıkalın hastaneden seslendi: Hayatı ciddiye almak lazım

Ünlü oyuncu Peker Açıkalın, yaptığı hastane paylaşımıyla hayranlarını endişelendirdi. Son dönemde yeni tarzıyla dikkat çeken Açıkalın, sosyal medyada yayınladığı videoya “Hayatı ciddiye almak lazım” notunu ekledi.

Gözlerden Uzak, Sessiz Bir Dönem

Maskeli Beşler serisi ve Avrupa Yakası dizisindeki unutulmaz rolleriyle tanınan Peker Açıkalın, bir süredir medyadan ve göz önünde olmaktan uzak, sakin bir yaşam sürüyor.

Geçtiğimiz yıl beyin kanaması geçiren ve sağlığına kavuşan oyuncu, birkaç hafta önce saçlarını tamamen kazıtarak yeni imajıyla gündeme gelmişti.

Bu yazımızdan detaylara ulaşabilirsiniz: Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın'ın son hali şaşırttı

“Damarları Bulamadılar” Sözleriyle Endişe Yarattı

62 yaşındaki sanatçı, bu kez hastaneden paylaştığı video ile gündeme geldi. Videoda yaşadığı bir sağlık sorununa değinen Açıkalın, şu ifadeleri kullandı:

“Dün akşam damarları bulamadılar. Neden bulamadılar, ben de anlamadım. İğneyle girdiler, adeta sondaj yaptılar.”

Bu açıklamaları ve görüntüsü, takipçilerini oldukça tedirgin etti.