Pelin Akil bu kez Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si olarak izleyici ile buluşuyor

Sonbaharın gelmesiyle beraber yeni diziler de ekran macerasına başlıyor. Salı akşamları ekran rekabetine yeni bir dizi katılıyor: Ben Bu Cihana Sığmazam. Dizi ilk bölümüyle 20 Eylül Salı atv'de başlıyor. (Ben Bu Cihana Sığmazam'ın konusu için tıklayın)

Proje tasarım ve genel hikayesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu dizinin senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Onur Tan oturuyor. Dizide Oktay Kaynarca, Pelin Akil, Ebru Özkan Saban geniş bir oyuncu kadrosuyla bir araya geliyor.

Oyuncu Pelin Akil dizide Firuze Turan karakterine hayat veriyor. Pelin Akil, hayat verdiği Firuze karakteri için de "Sınır tanımayan doktorlardan olan Firuze, birçok zorlu ortamda görevini yapmış. Cezayir'le (Oktay Kaynarca) tanışmaları da bu görevlerin birinde olmuş. Zeki, kararlı ve ne yaptığını ne istediğini bilen bir kadın" diyor.

Akil'in bürüneceği karakterin hikayesi şöyle:

İdealist tıp öğrencisi, mezun olup uzmanlığını bitirir bitirmez hayalindeki işe koşar. Bu mesleği seçmesinin tek sebebi, "Sınır Tanımayan Doktorlar"a katılmaktır zaten ve onu da yapar. Tanımadığı sınırlar ve bilmediği coğrafyalarda, hayatı boyunca karşılaşma ihtimali olmayan insanlara yardım elini uzatırken, bir çölün ortasında vahayla karşılaşır..