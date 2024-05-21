Pelin Akil ile Anıl Altan'ın boşanacakları iddia edilmişti... Açıklama geldi

"Genelde dediğiniz, ilk defa tek görüyorsunuz. Bunu ispatlamak için bir şey yapmaya gerek yok. Her şey ortada. Tabii ki tartışmalarımız oluyor. Bunlar kulaktan kulağa farklı lanse ediliyor ama öyle boşanma gibi bir durumumuz şuanda yok. Her şey yolunda..."