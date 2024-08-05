Pelin Batu oğlunun ismiyle ilgili paylaşımlara tepki gösterdi

Pelin Batu konuyla alakalı resmi hesabından bir açıklama yaptı. Tartışmalardan sıkıldığını belirten Batu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Oğlumuz doğduğundan beri ismi aptalca bir polemik konusu oluyor. Size ne, istediğimiz ismi takarız.

Rafael çok sevdiğim bir ressamın ismi ve tüm tek tanrılı dinlerde şifa meleği.

Ülkesini her gün satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz."