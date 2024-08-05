Pelin Batu oğlunun ismiyle ilgili paylaşımlara tepki gösterdi

1 / 4
Tarihçi ve oyuncu Pelin Batu, 2018 yılında Macit Bitargil ile Roma'da evlendikten sonra 2019 yılında doğan oğluna 'Rafael' ismini vermişti.
2 / 4
Batu kendisine yöneltilen "Anne ve baba Türk, neden çocuğa yabancı isim verildi" tepkilerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.
3 / 4
Pelin Batu konuyla alakalı resmi hesabından bir açıklama yaptı. Tartışmalardan sıkıldığını belirten Batu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
"Oğlumuz doğduğundan beri ismi aptalca bir polemik konusu oluyor. Size ne, istediğimiz ismi takarız.
Rafael çok sevdiğim bir ressamın ismi ve tüm tek tanrılı dinlerde şifa meleği.
Ülkesini her gün satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz."
4 / 4