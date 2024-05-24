Perihan Savaş'tan Esra Dermancıoğlu'na 'Cannes' desteği

Perihan Savaş'a Dermancıoğlu'nun bu sözleri soruldu. Usta oyuncu şu sözlerle yanıt verdi:

"ESRA BAŞKA BİR ŞEY DEMEYE ÇALIŞMIŞ"

"Belki yaptığımız işle orada olmamızın daha doğru olduğunu ima etmiştir. Hepsi fıstık gibilerdi, çok güzeldi, hem kendileri hem vücutları güzel, neden olmasın. Esra başka bir şey demeye çalışmış, ben de o düşünceden yanayım, sanatımız ve yaptığımız işle orada olmak çok daha doğru."