Perihan Savaş'tan Esra Dermancıoğlu'na 'Cannes' desteği

Önceki gün Levent'te bir etkinliğe katılan Perihan Savaş, son günlerin en çok konuşulan konularından biri olan 'Cannes'a giden ünlüler polemiğine katıldı.
'BEN UTANDIM' DEMİŞTİ
Bu yıl Cannes Film Festivaline birçok Türk oyuncu katılmıştı. Oyuncu Esra Dermancıoğlu, "Keşke çıplak yürüyüşler yerine iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben utandım" diyerek festivale katılan Türk oyuncuları eleştirmişti.
Perihan Savaş'a Dermancıoğlu'nun bu sözleri soruldu. Usta oyuncu şu sözlerle yanıt verdi:
"ESRA BAŞKA BİR ŞEY DEMEYE ÇALIŞMIŞ"
"Belki yaptığımız işle orada olmamızın daha doğru olduğunu ima etmiştir. Hepsi fıstık gibilerdi, çok güzeldi, hem kendileri hem vücutları güzel, neden olmasın. Esra başka bir şey demeye çalışmış, ben de o düşünceden yanayım, sanatımız ve yaptığımız işle orada olmak çok daha doğru."
"BAZILARI YEŞİLÇAM'I KÜÇÜMSÜYOR"
Son yıllarda Türk sinema ve dizi sektörünün dünyadaki başarısı yorumlayan ünlü isim, "Bu başarının çok daha önce olması gerekiyordu. Türk sinemasında Yeşilçam'dan itibaren çok önemli işler çekildi, bu başarının altyapısı Yeşilçam ile birlikte atılmıştır. Bazıları Yeşilçam'ı küçümsüyor ama küçümsemesinler çünkü Yeşilçam olmasaydı şu andaki bu sektör olmazdı. Hiç şaşırmıyorum bu başarıya, çok emek veriliyor" açıklamasını yaptı.